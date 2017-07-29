 وزارة التجارة توضح الحالات التي يُلزم فيها الوكيل بتوفير سيارة بديلة للمستهلك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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وزارة التجارة توضح الحالات التي يُلزم فيها الوكيل بتوفير سيارة بديلة للمستهلك

وزارة التجارة توضح الحالات التي يُلزم فيها الوكيل بتوفير سيارة بديلة للمستهلك
المناطق _الرياض

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة من الوكيل، في حال اكتشاف خلل مصنعي بالسيارة وكانت السيارة لاتزال مشمولة بالضمان.

وأضافت أنه في حال تأخر الوكيل عن الموعد المحدد للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وغير الدورية، أو عن الموعد المتفق عليه لاستلام السيارة الجديدة؛ فإنه يحق للمستهلك استلام سيارة بديلة.

وأشارت إلى أنه في حال عدم التزام الوكيل بتوفير سيارة بديلة؛ فإن المستهلك يستحق تعويضاً مالياً يساوي (سعر شراء السيارة/ 400) عن كل يوم تأخير.

وذكرت الوزارة أن الوكيل غير ملزم بالسيارة البديلة في حالات الصيانة الدورية، وإصلاحات الحوادث، وعند تأخر شركة التأمين.

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