 أمير الباحة ما قدمه ويقدمه جنودنا البواسل من تضحيات وبطولات هي محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير الباحة ما قدمه ويقدمه جنودنا البواسل من تضحيات وبطولات هي محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة

أمير الباحة ما قدمه ويقدمه جنودنا البواسل من تضحيات وبطولات هي محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة
المناطق _ عبدالرحمن سفر
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, أن ما قدمه ويقدمه جنودنا البواسل من تضحيات وبطولات هي محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة, وأبناء هذا البلد، مشيراً إلى أن هذه البطولات, سيسطرها التاريخ بماء الذهب كونهم قدموا أرواحهم دفاعاً عن حياض الوطن ووقفوا سداً منيعاً لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره، وسائلًا الله أن يتقبل من مات منهم من الشهداء ويمن بالشفاء على من أصيب منهم .
جاء ذلك خلال حفل تكريم سموه لأسر شهداء الواجب ، وذلك على مسرح ديار العز بغابة رغدان .
وبيّن سمو أمير الباحة أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – والشعب, يقفون بجانب ذوي وأبناء الشهداء الأبطال الذي ضحوا بأرواحهم الطاهرة لنصرة الدين وحماية مقدسات وأرض وحدود هذا الوطن الغالي علينا جمعياً، عاداً سموه تكريم الشهداء وأسرهم واجبًا على الجميع وتخليداً ووفاءً بتضحياتهم وعطاءهم .
حضر التكريم الذي اقامته امارة منطقة الباحة بالتعاون مع مؤسسة الرؤية المستقبلية وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن عويض الوذيناني ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالامارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي ومدير عام التطوير السياحي بامارة المنطقة محمد غرم الله لافي وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين .
وياتي برنامج التكريم ضمن برامج أعدتها امارة المنطقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية عرفاناً بالدور البطولى الذي قدمه جنودنا البواسل .

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