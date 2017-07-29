 تحالف دعم الشرعية في اليمن : تعرض ميناء المخا للاستهداف بقارب مفخخ بالمتفجرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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تحالف دعم الشرعية في اليمن : تعرض ميناء المخا للاستهداف بقارب مفخخ بالمتفجرات

تحالف دعم الشرعية في اليمن : تعرض ميناء المخا للاستهداف بقارب مفخخ بالمتفجرات
المناطق _ واس

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تعرض ميناء المخا اليمني اليوم للاستهداف من قبل المليشيات الحوثية بواسطة “قارب مسير مفخخ بالمتفجرات”.
وجاء في بيان للتحالف: استهدفت المليشيات الحوثية فجر اليوم ميناء المخا اليمني “بقارب مسير مفخخ بالمتفجرات”، حيث اصطدم القارب بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن مما أوقع انفجار، ولم تحدث خسائر في الأرواح ولله الحمد ولا يوجد أضرار تذكر، وأكد البيان أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها.
وأكدت قيادة التحالف، أن الميلشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، تواصل خرقها لكل الأعراف والقرارات الدولية، وتمارس استهداف أمن الموانئ اليمنية، وتهديد الملاحة الدولية، والأمن الإقليمي والعالمي، وأنها بهذه الممارسات الإجرامية تعيق وصول الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية، التي تجري حالياً وفي مقدمتها عمليات إيصال الأدوية الخاصة بعلاج الكوليرا للأراضي اليمنية.
وطالب بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 2216، لمنع هذه الممارسات الإجرامية.

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