 ٥٢ برنامج توسع لخدمة طالبات التربية الخاصة بمنطقة الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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٥٢ برنامج توسع لخدمة طالبات التربية الخاصة بمنطقة الرياض

٥٢ برنامج توسع لخدمة طالبات التربية الخاصة بمنطقة الرياض
المناطق _ الرياض
اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض د. عبدالله بن محمد المانع 52 برنامج تربيه خاصة للبنات في منطقة الرياض ومحافظاتها , وجاء ذلك توافقاً مع رؤية 2030 وتحقيقاً للأحداث والخطط التنموية والتطلعات الاستراتيجية  فيما يخدم ذوي الإعاقة .
و شملت البرامج فئات  ( توحد – فرط حركة وتشتت انتباه – عوق عقلي – عوق بصري – عوق سمعي – بطء التعلم – صعوبات التعلم ) وسيطبق في مدارس مختلفة في أنحاء منطقة الرياض .
بمختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام
هذا وأوضحت المساعد للشؤون التعليمية الأستاذة حنان السلطان أن هذا من ضمن ما تسعى إليه إدارة التعليم في رفع مستوى جودة الأداء وتكامل الخدمات في البرامج المقدمة لذوي الإعاقة وتوفير كافة الخدمات رغبة في تمكينهم في الاستقلالية التامة في التعلم.
كما ذكرت مديرة إدارة التربية الخاصة للبنات الأستاذة / ابتسام الأحمد أن الإدارة ركزت في السنتين الأخيرتين على التوسع في تقديم خدمات لذوي التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه بالإضافة إلى الإعاقات الأخرى بالتوسع بدمجهم في مدارس التعليم العام في جميع المراحل وذلك لما له من تأثير في ارتقاء وتطوير مهارات الأطفال والتمكين من المشاركة الفاعلة في مجتمعهن مع أقرانهن العاديين بشكل إيجابي وبناء شخصيتهن ضمن المجتمع .

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