العلاج بالترفيه لمصابي التصلب المتعدد في برنامج حياتي تفاؤل

نظمت جمعية أرفى لمرضى التصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية مساء أمس بمقر جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالدمام ، برنامج “حياتي تفاؤل” والذي يهدف لتبادل الخبرات والعمل على رفع معنويات المرضى والتركيز على الإيجابية ونشر التفاؤل في نفوس المصابين، وقد بلغ عدد الحضور مايقارب الـ ٥٠ من المصابين رجالا ونساء.

وقد قدّم البرنامج أخصائية البصر والفنانة التشكيلية خلود المسيري، حيث بدأ البرنامج بمحاضرة احتوت على عدد من المحاور أهمها: دور العلاج بالترفيه في إزالة الضغوط، مارس هواياتك، الألوان والتفاؤل، كيف تؤثر الألوان في حياتنا، وبعد المحاضرة بدأت ورشة للفن التشكيلي للمصابين ” ارسم لوحتك “.

وأوضحت الأخصائية والفنانة التشكيلية خلود المسيري إن للعلاج بالترفيه من خلال ممارسة الهوايات المتعددة دور وأثر كبير في إزالة الضغوط التي يعاني من المصابين وغيرهم مما يساعد على تغيير الحالة النفسية للأفضل، ومن خلال هذا البرنامج سعينا لإقامة ورشة رسم تفاعلية للمصابين حيث يمكننا تقدير حالة الشخص من خلال نوع الرسمة والألوان المستخدمة وبعدها يتم توجيه ونصح كل حاله على حده وبث روح التفاؤل في نفس كل مصاب، واختتمت المسيري حديثها قائلة سعدت بمشاركة جمعية أرفى هذا البرنامج الجميل والذي قلّما نسمع بمثله والتي لها أثر كبير في تحسين حياة المرضى والمصابين.

من جهته أوضح عبدالعزيز التركي رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد أهمية هذا البرنامج للمصابين حيث قال: برنامج حياتي تفاؤل هو من البرامج النوعية بالجمعية والتي لامسنا أثرها على المصابين بشكل عام وهو يهدف لتبادل التجارب بين المصابين والعمل على رفع معنويات المرضى والتركيز على الإيجابية ونشر التفاؤل، وإدخال البهجة على نفوس المصابين والترفيه عنهم، مشيراً إلى أن الجمعية نجحت في نقل التجارب الناجحة للمصابين، وأثبتت تلك التجارب أن المصاب قادر على التغيير إذا أراد ذلك.

وقد تحدثت سحر سلامة مديرة جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد قائلة: أن “أرفى” تسعى دائماً لخدمة المرضى وأسرهم ومساعدتهم على التعايش مع المرض، وأن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، وقد أسعدني مشاركة عدد من المستفيدين في هذا البرنامج النوعي والمختلف عن ماعهدناه بالبرامج السابقة ، حيث آثرنا أن يكون هذا البرنامج مختلفا من خلال رفع معنويات المصابين وبث روح التفاؤل في نفوسهم من خلال الترفيه وممارسة الهوايات المختلفة والتي أثبتت الدراسات مدى فعاليتها ونجاحها، وربط التفاؤل والسعادة بالحياة اليومية للشخص وكيفية إدارته لها، وأشارت مديرة الجمعية إن هذا البرنامج يقام ست مرات بالسنة بهدف الوصول للفائدة التي نسعى لتحقيقها بإذن الله.

وفي ختام البرنامج كرم المهندس فلاح الهاجري عضو مجلس الإدارة ومديرة الجمعية سحر سلامة الأخصائية والفنانة التشكيلية خلود المسيري،والمشاركين في البرنامج من المتطوعين والمتطوعات ، وجمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة.