 الأمير سعود بن نايف يعزي ذوي الشهيد السبيعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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الأمير سعود بن نايف يعزي ذوي الشهيد السبيعي

الأمير سعود بن نايف يعزي ذوي الشهيد السبيعي
المناطق _ عبدالله السعيدي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اتصالاً هاتفياً لتعزية ذوي الشهيد بإذن الله حسن مرزوق السبيعي من قوات الأمن الخاصة بالمنطقة الشرقية، والذي استشهد أثناء أدائه لمهام عمله بمحافظة القطيف. 

ونقل سموه تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين-يحفظه الله- لوالد وذوي الشهيد السبيعي، مؤكداً سموه أن الشهيد حسن بذل أغلى ما يمكن بذله في سبيل الدفاع عن وطنه ومقدراته وأن رجال الأمن في كافة القطاعات يبذلون الغالي والنفيس دفاعاً عن دينهم ووطنهم من اللذين ضلوا طريق الحق، وتمادوا في الغي تحقيقاً لرغبات قوى خارجية مغرضة ، ولكن الله خيب مساعيهم بفضله تعالى ثم بتضحيات وإقدام رجال الأمن البواسل اللذين لن يغمض لهم جفن إلا بعد ملاحقة المجرمين والتمكن منهم وتقديمهم لِيَد العدالة ليقول شرع الله فيهم كلمته ، ثم سأل سموه الله للشهيد المغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته عبر والد وذوي الشهيد السبيعي عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين-أيده الله- ولسمو ولي عهده الأمين  ولسمو أمير المنطقة الشرقية –يحفظهم الله- على مواساتهم وتعزيتهم في مصابهم، مؤكدين أنهم يقفون مع الدولة أيدها الله ضد كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار .

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