 العثور على بطل مصارعة حرة مقتولاً طعنًا بالسكين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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العثور على بطل مصارعة حرة مقتولاً طعنًا بالسكين

العثور على بطل مصارعة حرة مقتولاً طعنًا بالسكين
المناطق _ روسيا

عثرت السلطات الروسية فجر اليوم (السبت) على جثة يوري فلاسكو، بطل أوروبا مرتين في المصارعة الحرة عن فئة الشباب، في بحيرة بايكال (روسيا)، وكان عليه آثار طعنات عدة في الرأس والرقبة.

وبحسب ما نقلته قناة «رين تي في» المحلية عن شهود، فإن المصارع الروسي الشاب (20 عاماً) قتل خلال مشاجرة حين كان برفقة مجموعة من الرياضيين قرب ضفاف البحيرة الواقعة في جمهورية بورياتيا في إقليم سيبيريا الروسي.

وأكد ناطق من السلطات القضائية الروسية التي تحقق في الحادث، أن فلاسكو فارق الحياة نتيجة تعرضه للعديد من الطعنات بسلاح أبيض.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المصارع كان في المنطقة للمشاركة في مسابقة للشباب، وقرر أن يصطحب مجموعة من المدعوين للبطولة من أجل رؤية البحيرة.

يشار إلى أن فلاسكو فاز ببطولة أوروبا للمصارعة الحرة عن فئة الشباب مرتين في العامين 2015 و2016.

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