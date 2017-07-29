 البطولة العربية : مواجهة الجريحين بين الزمالك والنصر في الجولة الختامية للمجموعة الثانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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البطولة العربية : مواجهة الجريحين بين الزمالك والنصر في الجولة الختامية للمجموعة الثانية

البطولة العربية : مواجهة الجريحين بين الزمالك والنصر في الجولة الختامية للمجموعة الثانية
المناطق _ متابعات

يختتم فريق النصر السعودي مبارياته في الدور الأول من البطولة العربية للأندية لكرة القدم  الليله ويلتقي الزمالك المصري على استاد الإسكندرية ضمن المجموعة الثانية عند الساعة 10:00 مساءً ، بتوقيت المملكة.
كما يلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة ذاتها، الفتح الرباطي المغربي مع العهد اللبناني في مباراة ستحسم خلالها هوية بطل المجموعة لأن الفريقين يملكان أربع نقاط مع أفضلية الأهداف لمصلحة الأول.
ويدخل النصر المباراة وفي رصيده نقطة واحدة بتعادل مع العهد اللبناني ( 1- 1 ) وبخسارة من الفتح الرباطي (صفر-4)، ويسعى إلى تجنب توديع البطولة بهزيمة ثانية على التوالي ، فيما يدخل الزمالك إلى المباراة وفي رصيده نقطة واحدة حصل عليها من التعادل مع الفتح الرباطي (2-2) في الجولة الأولى قبل أن يخسر امام العهد اللبناني (صفر-1) .
وفي المباراة الهامة الثانية ، يتنافس الفتح الرباطي والعهد على صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر إلى نصف النهائي الذي يبلغه بطل كل من المجموعات الثلاث وصاحب أفضل مركز ثان.

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