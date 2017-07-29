“النقير”: معاناة “مريضة” مستشفى عسير جزء من مضاعفات المرض وشكوى والدها محل الاهتمام

أوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة عسير سعيد بن عبدالله النقير أنه إشارة إلى ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول شكوى أحد المواطنين وما ذكره بأن الطبيب المعالج لحالة ابنته قام بإعطائها أدوية كيميائية أدت إلى حرق الشرايين في أقدام وأيدي ابنته ثم قرر الطبيب أن حالتها تحتاج إلى بتر القدمين واليدين.

عليه تؤكد صحة منطقة عسير بأن شكوى المواطن الكريم محل اهتمام المسئولين حيث تقدم والدها بشكوى رسمية وبالرجوع الى ملف المريضة ومراجعة جميع الاجراءات الطبية التي تم اتخاذها بحقها وجد بأن المريضة راجعت طوارئ مستشفى عسير المركزي وهي تعاني من نقص في تروية الاطراف الاربع وبعد اجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وتشخيص الحالة من قبل الاستشاري المعالج شخصت كحالة ذئبه حمراء مع التهاب اوعية دموية أدت الى نقص التروية في جميع الأطراف وتم افهام والدها بالخطة العلاجية لابنته وشرحها له.

وبعد البدء بالخطة العلاجية حضر والد المريضة وقدم شكوى إلى الادارة الطبية بالمستشفى وقام المدير الطبي بعد ساعتين من تقديم الشكوى بتشكيل لجنة مكونة من استشاري أوعية دموية واستشاري باطنية وقاموا بمراجعة ملف المريضة والتحقق من صحة العلاج والخطة العلاجية للمريضة ورأوا عدم وجود أي خطأ طبي او تقصير وان البرامج العلاجية المقررة للمريضة تسير بالطريقة الصحيحة وفق ما هو متعارف عليه طبياً وأن ما تعاني منه المريضة الآن إنما هو جزء من مضاعفات المرض نفسه وليس له أي علاقة بالعلاجات المعطاة للمريضة والمتفقة مع الأصول الطبية المتعارف عليها.