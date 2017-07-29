 رئيس السياحة والتراث يوافق على الترخيص لمتحفين بالمجاردة وبلقرن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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رئيس السياحة والتراث يوافق على الترخيص لمتحفين بالمجاردة وبلقرن

رئيس السياحة والتراث يوافق على الترخيص لمتحفين بالمجاردة وبلقرن
المناطق- عسير

صدرت موافقة  رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان على الترخيص لمتحفين خاصين لمدة ٣ سنوات في كل من مركز ثربان التابع لمحافظة المجاردة (متحف ثربان التراثي لصاحبه محمد بن دحمان آل حسن الشهري) ومركز باشوت التابع لمحافظة بلقرن (متحف باشوت التراثي لصاحبه سعد جابر العلياني)، وذلك بعد استيفائهما لكافة الاشتراطات اللازمة بإشراف مكتب الهيئة بالنماص.

وكان المتحفان قد تم ترشيحهما للمشاركة مع المتاحف الخاصة في اللقاء الرابع الذي أقيم بمنطقة القصيم، وكذلك إشراكهما في ورش العمل واللقاءات الدورية التي يقيمها وينسق لها مكتب النماص للارتقاء بأداء المتاحف الخاصة ضمن جهود الهيئة في إشرافها على المتاحف الخاصة.

من جهته، أوضح مدير مكتب السياحة والتراث الوطني بالنماص ظافر بن حسن العمري أن المكتب يشرف على ٢١ متحفا خاصا مرخصا من قبل الهيئة تتوزع بين ٤ محافظات، ومنها محافظة النماص وتنومة والمجاردة وبلقرن التي تستقبل إعداد كبيرة من السياح خلال موسم الصيف، إضافة إلى أنه يتم إدراجها ضمن فعاليات ومناشط لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، مؤكدا على دورها في الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري وحمايتها للآثار والموروث الشعبي في المنطقة، مضيفا أن هناك توجيهات داعمة لمثل هذه المتاحف من قبل مدير عام الهيئة بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة الذي يهتم بتطوير هذه المواقع وإصدار التراخيص لها ومتابعة العمل بها ومحاولة جعلها واجهه سياحية مميزة تعبر عن التاريخ والحضارة والفكر الإنساني وتوجه المواقع لتكون مصادر جذب سياحي.

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