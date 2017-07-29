“أغسطس أبها غير”.. أجواء ماطرة وأقوى فعاليات فنية بالسعودية

بينما تشهد أغلب مناطق المملكة درجات حرارة مرتفعة؛ تجذب مدينة أبها السياح والزوار بأجواء خلابة تتراوح بين ١٨ و٢٨، مع هطول لزخات من المطر، تزامنا مع حلول أغسطس الذي عادة ما تنطلق فترة الأمطار الصيفية والأجواء الجميلة جراء تقدم الفاصل المداري – بمشيئة الله – ، وهو خط مداري وهمي، يفصل بين الرياح الجافة والرطبة، وتكون فترته من نهاية يوليو وبداية أغسطس؛ لتبدأ الأجواء باستقبال موجة من الأمطار المتتابعة.

ولن تكون الأمطار والأجواء العامل الجاذب الوحيد للسياح والمصطافين فقط للقدوم إلى أبها، بل ستضم حزمة من الفعاليات خلال شهر أغسطس لاسيما الفنية منها والتي تعد الأقوى في المملكة، كمهرجان الكوميديا الدولي وطربيات أبها وغيرها.

وبدت أغلب الطرق المؤدية إلى المنتزهات والمواقع السياحية مكتضة بالسياح والمصطافين الذين يحرصون على الاستمتاع بالأجواء الخلابة والماطرة في منتزهات المنطقة، إلى جانب حضور عدد من فعاليات مهرجان أبها يجمعنا التي تتنوع لترضي كافة شرائح المجتمع.

وكان من اللافت الجهود الأمنية الكبيرة في تطبيق الخطة الأمنية التي تهدف لتنظيم الحركة المرورية وخدمة المواطنين والمقيمين، التي أشرف عليها ميدانيا مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي الذي شوهد وهو يشارك في التنظيم بمنتزهات السودة.

يذكر أن أعداد المسافرين مطار أبها قد بلغت ٤٥٧.٨٧٣ من ١ يونيو حتى ١٥ يوليو عبر ٤١٧٨ رحلة، إذ سجل إجمالي المسافرين في يونيو ٢٨٩٢٠٧ عبر ٢٧٩٤ رحلة، و١٦٨٦٦٦ خلال أول ١٥ يومًا من يوليو عبر ١٣٨٤ رحلة.