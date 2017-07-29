“موديز”: إصدار الصكوك السعودية إيجابي للبنوك

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن إصدار الصكوك المحلية السعودية إيجابي للبنوك السعودية، مبينة أن أرباح البنوك السعودية ستستفيد من تحويل احتياطياتها النقدية إلى السندات الإسلامية الحكومية ذات العائد المرتفع.

وأضافت موديز أن برنامج الصكوك يأتي في وقت تواجه فيه المملكة متطلبات تمويل كبيرة لتمويل عجز في الميزانية، والتي تتوقع “موديز” أن تبلغ 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.

وأشارت الوكالة إلى أن إصدار الصكوك سيساعد على معالجة النقص في أدوات إدارة السيولة، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، للبنوك الإسلامية.