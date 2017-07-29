 عروض كوميدية سعودية وكويتية ومغربية بخامس أيام مهرجان الكوميديا الدولي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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عروض كوميدية سعودية وكويتية ومغربية بخامس أيام مهرجان الكوميديا الدولي

عروض كوميدية سعودية وكويتية ومغربية بخامس أيام مهرجان الكوميديا الدولي
المناطق- عسير

في خامس أيام مهرجان الكوميديا الدولي المقام ضمن مهرجان أبها يجمعنا، ستكون جماهير مسرح المفتاحة، اليوم الأحد، على موعد من مجموعة من العروض الكوميديا المختلفة.

وتقدم فرقة “الشياب الكويتية” -التي سبق لها أن شاركت في “arabs got talent”- عرضًا مسرحيًا يتضمن مجموعة من الاسكتشات الكوميدية الاستعراضية تعالج بأسلوب مبتكر واقع كبار السن في منطقة الخليج، والمشكلات التي يعانون منها وأبرز المفارقات والمواقف الطريفة التي تحدث بسبب صراع الأجيال المختلفة، إذ تتاح مشاهدة عرض الفرقة لجميع فئات الجمهور من الرجال والنساء والأطفال.

في حين، تقدِّم فرقة “موزار طيف الخيال” المغربية فقرة خاصة عن عروض الظل لمدة 15 دقيقة، تتضمن لوحات مستوحاة من الواقع العربي، وتجسدها بطريقة مشوقة.

وللعام الثاني على التوالي، تتواصل فعالية الـ”استاند أب كوميدي” التي حققت نجاحًا كبيرًا ضمن دورة العام الماضي من المهرجان، وتعتمد هذه الفعالية على قيام النجم الشاب طلال الشيخي بتقديم عرضٍ يشاهده جميع فئات الجمهور من الرجال والنساء والأطفال.

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