ثلاث ألف أسرة بمنطقة الباحة جعلوا من الخيال واقع مضيء في مهرجان صيف الباحة

كشف أمين عام الأسر المنتجة بمنطقة الباحة شايق بن محمد الشائق ان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة دعم سوق الأسر المنتجة بغابة رغدان والبالغ عددهم 30 أسرة بمعدل 5 الآف ريال لكل أسرة موضحاً أنه يوجد بالمنطقة أكثر من ثلاث الاف أسرة.

وأضاف الشائق في تصريح صحفي أنه تم عمل شراكة مع أمانة المنطقة لأنشاء أسواق حيث تم أستلام 25 محل يعمل بها أكثر من 23 أسرة إضافة الى شراكة مع الزراعة تم استلام 7 مواقع بمنتزه الشكران ببلجرشي وبلدية المخواة تخصيص أرض بوسط سوق المخواة لأنشاء سوق لبيع منتجات الاسر وتسويقها وفي المندق جهزت البلدية سوق مجهز بعشرة محلات لتسويق منتجاتهم.

وأكد الشائق أنه يجرى حالياً التنسيق مع بلديات العقيق وقلوة والحجرة لاستلام مواقع تسويقية للأسر المنتجة، وقال الشائق ” تم استلام أكثر من 80 مدرسة من إدارة تعليم الباحة والمخواة وإدارة مقاصفها من قبل الاسر المنتجة “.

مشيراً الى أن الشيخ سعد بن زومه دعم الاسر المنتجة بأرض وإقامة سوق عليها بمحافظة بلجرشي داعياً رجال الاعمال الى دعم هذا البرنامج الوطني والمساهمة فيه من اجل تحويل تلك الاسر من أسر معولة الى أسر عائله والاسهام في الإنتاج الاقتصادي إضافة الى تنمية العمل الحر وأيجاد وسائل غير تقليدية لمعاجلة الفقر وتحويل الطاقات المعطلة وتأهيلها لتصبح طاقات منتجة مشيراً بأن الأسر المنتجة قدمت العديد من المشاركات منها زيارة دار الايتام وتقديم الهدايا لهم، وكذلك تقديم وجبة إفطار صائم لذوي أسر الشهداء بحضور وكيل إمارة المنطقة.

تجدر الإشارة الى أن سوق الأسر المنتجة بمهرجان صيف الباحة للعام الحالي 38هـ قدم نماذج وطنية متعددة من نساء الوطن اللاتي أبدعن في مجالات ابتكارية متنوعة، حيث اشتهرن البعض في صناعة أشهى المأكولات الشعبية، حيث اتخذوا من سوق المخصّص للأسر المنتجة مكاناً لهن لتقديم انتاجهم من المأكولات التي لاقت اقبالاً كبيرًا من زوار والمصطافين.

واستطاعت الأسر المنتجة في هذا السوق أن تقدم إلى جانب المأكولات الشعبية، منتجات اقتصادية متنوعة مثل ” الملبوسات، والزخارف، والنسيج، والتطريز، وخياطة مستلزمات البيت المعروفة، وملابس الشتاء، والزينة ” في صورة بانوراميه مضيئة حملت في طياتها قصصاً إنسانية جعلت من الخيال واقع مضيء.

ويتركز اهتمام أكثر مرتادي السوق على محلات بيع الأكلات الشعبية، التي تعرض أنواعاً متعددة من المأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة في حين تنشط في أجزاء أخرى من السوق مبيعات الفواكه الموسمية التي تنتجها مزارع المنطقة.

وتعد منطقة الباحة من أكثر مناطق المملكة اهتماماً بمشاريع الأسر المنتجة في ظل ما تجده من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ومتابعة من وكيل إمارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري، حيث تعمد المنطقة طيلة أيام العام على تفعيل مشاركة الأسر المنتجة في مختلف المهرجانات بالمنطقة والمحافظات.

من جهة أخرى اشاد زوار المنطقة بسوق الأسر المنتجة نظراً لاحتوائه على الأكل النظيف، وكذلك دعم الفتاة السعودية العاملة في كافة المجالات وإيجاد الفرص التسويقية لتقديم نفسها بشكل نوعي يساهم في رفع مستواها المعيشي والاعتماد على نفسها في العملية الانتاجية، مؤكدين على جودة المنتجات المقدمة هذا العام التي تفوقت على معروضات الأعوام السابقة من حيث الكم والجودة معا.