 تخصيص موظفين لإنهاء إجراءات المرابطين بالحد الجنوبي نيابة عنهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الحزب الحاكم في باكستان يُرشح شقيق نواز شريف لمنصب رئيس الوزراء المعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج يعلن عن استقبال طلبات المتقدمين وزارة أوقاف السلطات القطرية تمنع القطريين من الحج وتغلق التسجيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية تستنكر استهداف الميليشيات الانقلابية لميناء المخا “صدمة قانونية” بانتظار المقيمين الذين يعولون (مرافقين) مخالفين لم يغادروا خلال مهلة حملة “وطن بلا مخالف” أمير منطقة الباحة يكرم (29) طالبا وطالبة من طلاب تعليم المنطقة أبناء شهداء الواجب تخصيص موظفين لإنهاء إجراءات المرابطين بالحد الجنوبي نيابة عنهم ثلاث ألف أسرة بمنطقة الباحة جعلوا من الخيال واقع مضيء في مهرجان صيف الباحة محلل بالشؤون الاقتصادية والعلوم السياسية : توقعات باستمرار الضغوط على الريال القطري ترحيب سعودي إماراتي بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عروض كوميدية سعودية وكويتية ومغربية بخامس أيام مهرجان الكوميديا الدولي “أغسطس أبها غير”.. أجواء ماطرة وأقوى فعاليات فنية بالسعودية

تخصيص موظفين لإنهاء إجراءات المرابطين بالحد الجنوبي نيابة عنهم

تخصيص موظفين لإنهاء إجراءات المرابطين بالحد الجنوبي نيابة عنهم
المناطق - متابعات

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، تعميما لكافة الأمانات التابعة للوزارة بشأن تنفيذ مبادرة “منصورين”، والتي تهدف لرعاية ودعم جنود السعودية المرابطين بالحد الجنوبي وإنهاء إجراءاتهم، تقديرا لتضحياتهم في خدمة الوطن.
وتضمن التوجيه تكليف خدمة العملاء بالأمانات والبلديات بإنهاء إجراءات المعاملات نيابة عن المرابطين بالحد الجنوبي.
جاء ذلك تنفيذا للمقترح الذي قدمته أمانة العاصمة المقدسة، والمتضمن تكليف موظف بالأمانة والبلديات التابعة لها للقيام بإنهاء كافة المعاملات بالإنابة عن المرابطين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>