تخصيص موظفين لإنهاء إجراءات المرابطين بالحد الجنوبي نيابة عنهم

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، تعميما لكافة الأمانات التابعة للوزارة بشأن تنفيذ مبادرة “منصورين”، والتي تهدف لرعاية ودعم جنود السعودية المرابطين بالحد الجنوبي وإنهاء إجراءاتهم، تقديرا لتضحياتهم في خدمة الوطن.

وتضمن التوجيه تكليف خدمة العملاء بالأمانات والبلديات بإنهاء إجراءات المعاملات نيابة عن المرابطين بالحد الجنوبي.

جاء ذلك تنفيذا للمقترح الذي قدمته أمانة العاصمة المقدسة، والمتضمن تكليف موظف بالأمانة والبلديات التابعة لها للقيام بإنهاء كافة المعاملات بالإنابة عن المرابطين