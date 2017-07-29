أمير منطقة الباحة يكرم (29) طالبا وطالبة من طلاب تعليم المنطقة أبناء شهداء الواجب

كرم سمو أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز مساء أمس الجمعة أبناء وأسر شهداء الواجب خلال حفل التكريم الذي نظمته إمارة المنطقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والتي من ضمنها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة في مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية بتعليم المنطقة الأستاذ عمر هجاد عمر الغامدي وعدد من مديري إدارات الدوائر الحكومية بالمنطقة.

وأبدى سموه الكريم ” حفظه الله” سعادة غامرة بهذا التكريم الذي شمل (29) طالبا وطالبة من أبناء وبنات تعليم المنطقة ذوي إخوة أعزاء بذلوا الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن الغالي، معبراً سموه الكريم عن اعتزازه بهذه التكريم ومؤكدا بأهمية تعزيز الشعور بشرف الانتماء إلى الوطن والعمل من أجله وتقدير الجنود البواسل المرابطين على الحدود وبث روح الوعي بتاريخ الوطن وإنجازاته والاهتمام بالقيم الإسلامية المعززة للترابط الاجتماعي والانتماء وتعزيز الولاء لله تعالى ثم للمليك والوطن.

وتناول الحوار الذي جمع سمو أمير المنطقة مع أبناء الشهداء وأسرهم خلال التكريم مدلول القيم الوطنية لمعنى التضحية من أجل حماية الوطن والتي تعد من أعلى المراتب ودور جنودنا البواسل في حدودنا الجنوبية.

بدوره عبر سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش بتصريح خص به الإعلام التربوي عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على هذه الحفاوة البالغة بأبناء الشهداء وذويهم ، مشدداً على أن ما يقدم من تضحيات في مناطق الحد الجنوبي يعد محل فخر واعتزاز للجميع من خلال ما جسده أبطالنا من مواقف بطولية حظيت بإشادة الجميع وأن تضحيات شهداء الواجب ستظل على الدوام محل تقدير جميع أبناء هذا الوطن ، كما ستكون أسرهم وذويهم محط الرعاية والاهتمام الدائمين من الجميع وفاء لكل من ضحى بنفسه خدمة لواجب الدين والوطن ، مضيفا سعادته أن مواقفهم الخالدة تحمل الكثير من المعاني السخية بالحب والولاء لهذا الوطن الكريم وقادته ومواطنيه، منوها بحرص تعليم المنطقة (عبر مكتب وفاء) على العناية بالطلاب أبناء الجنود البواسل في المدارس وتلمس احتياجاتهم التربوية والتعليمية وإيلائهم أقصى درجات الرعاية والاهتمام وتمثل دور الأب الحاني على أبنائه عند التعامل مهم بما يدعم الجانب الإيجابي المكتب انطلاقا من الإيمان العميق الذي تكنه الإدارة ومنسوبوها تجاه ما يقوم به الجنود الشجعان في حماية العقيدة والذود عن الوطن و دورها الريادي ورسالتها النبيلة في تعزيز قيم الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن ببيان ما يقوم به أبطالنا الجنود البواسل من تضحيات خالد لحماية أن الوطن ومقدراته لتحقيق مزيد من اللحمة الوطنية بين أبناء وقيادتهم الرشيدة.

كما قدم المدير العام شكره وتقديره لمدير مكتب “وفاء” الأستاذ علي صنقور ومشرفة المكتب الأستاذة منى الشهري وللمنسقين والمنسقات علي الجهود المبذولة و ما أبدوه من حرص على المشاركة في هذا الحفل بصورة تظهر حرص تعليم المنطقة بهذه الفئة من الطلاب والطالبات.

شهد الحفل تقديم مكتب “وفاء” بتعليم الباحة عدد من الهدايا القيمة لأبناء وبنات الشهداء وذويهم.