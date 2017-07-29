“صدمة قانونية” بانتظار المقيمين الذين يعولون (مرافقين) مخالفين لم يغادروا خلال مهلة حملة “وطن بلا مخالف”

اهتمت مديرية الجوازات بإيضاح مشكلة الوافدين المخالفين المتأخرين عن المغادرة بعد عمل تأشيرة الخروج وإجراء السفر، حيث اتضح أن هناك “صدمة قانونية” بانتظار المقيمين الذين يعولون أسرا (مرافقين) مخالفين لم يغادروا خلال مهلة حملة “وطن بلا مخالف”، أو اكتملت الإجراءات ولم يغادروا حتى الآن.

وتلقّى حساب “الجوازات” في موقع “تويتر” سؤالا، أمس الجمعة، من مقيم يستفسر عن وضع عائلته المخالفة، وقال: ” عملت خروج نهائي لعائلتي في آخر يوم من المهلة المحددة لمغادرة المخالفين ولم أتمكن من إكمال المغادرة إلى الآن كم المدة الذي يجب المغادرة خلالها؟”. وجاء رد الجوازات كما يلي: “أهلاً بك، المهلة انتهت وعلى من صدرت له تأشيرة خروج نهائي سرعة المغادرة قبل إقفال السجلات”.

وتتجلى الصدمة القانونية في إقفال السجلات؛ ما يجعل المقيم من المخالفين الذين تنطبق عليهم عقوبات “وطن بلا مخالف” من غرامة وسجن وبصمة مرحّل. وكانت آخر مرة غرّد فيها حساب “الجوازات” عن هذه الجزئية يوم الأربعاء الماضي 26 يوليو، بما يلي: “الوافد المخالف المتأخر عن المغادرة بعد إنهاء إجراءات سفره وانتهت مدة التأشيرة الممنوحة له، سيتم إيقاف سجله وتطبق بحقه العقوبات لحملة وطن بلا مخالف”.