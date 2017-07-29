 وزارة حقوق الإنسان اليمنية تستنكر استهداف الميليشيات الانقلابية لميناء المخا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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وزارة حقوق الإنسان اليمنية تستنكر استهداف الميليشيات الانقلابية لميناء المخا

وزارة حقوق الإنسان اليمنية تستنكر استهداف الميليشيات الانقلابية لميناء المخا
المناطق - متابعات

استنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية استهداف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لميناء المخا بواسطة “قارب مسير مفخخ بالمتفجرات”.
وجددت الوزارة في بيان لها مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط الجاد واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216 لإيقاف همجية وإجرام هذه الميليشيات.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن”هذه التصرفات الجنونية والإجرامية التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية باستهداف مؤسسة خدمية كالميناء، ليس لها من هدف سوى الرغبة في نشر الخراب والدمار والقتل”.
وقالت الوزارة “إن الميليشيات الانقلابية تسعى من عملها الإجرامي هذا إلى إيقاف العمل الجاري من أجل رفع جاهزية الميناء الذي يقوم بدور مهم في إيصال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى محافظة تعز وأجزاء كبير من مديريات محافظة الحديدة، غير عابئين بأرواح المواطنين الذين باتوا بين الموت بأسلحة الميليشيات التي لا تتورع أن تجعل المواطنين دروعاً بشرية لها، أو تحاصرهم لقتلهم جوعاً ومرضاً “.

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