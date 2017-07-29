 وزارة أوقاف السلطات القطرية تمنع القطريين من الحج وتغلق التسجيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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وزارة أوقاف السلطات القطرية تمنع القطريين من الحج وتغلق التسجيل

وزارة أوقاف السلطات القطرية تمنع القطريين من الحج وتغلق التسجيل
المناطق - متابعات

أغلقت السلطات القطرية خاصية التسجيل الإلكتروني للحجاج القطريين والمقيمين رسميا، ولا يمكن حاليا تسجيل حاج قطري أو مقيم أو خليجي من الدوحة، من أجل أداء شعيرة الحج هذا العام.
وأوقف موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية على الإنترنت، التسجيل عبر صفحة إدارة شؤون الحج والعمرة بالموقع. وتظهر في الصفحة جزئية خاصة بتسجيل الحجاج، بداخلها 4 نماذج للتقديم تختص بـ “حاج قطري”، و”حاج مقيم”، و”حاج خليجي”، و”حجاج الأمير (للقطريين فقط)”، وبالدخول لأي نموذج من النماذج الأربعة، تظهر جملة تقول “التسجيل مغلق الآن”.
يُشار إلى أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أشاد في تغريدة بتاريخ 14 سبتمبر 2016 بجهود السعودية في الحج، وكتب: “ما قدمته الشقيقة السعودية حكومةً و شعباً من جهود جبارة لخدمة حجاج بيت الله يزيد من ثقة الأمة الإسلامية بمن يخدم الحرمين الشريفين”.
يُذكر أن إيران رغم قطع السعودية لعلاقاتها الدبلوماسية معها رسميا، لم تمنع حجاجها هذا العام من أداء الشعيرة.

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