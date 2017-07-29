 المعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج يعلن عن استقبال طلبات المتقدمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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المعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج يعلن عن استقبال طلبات المتقدمين

المعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج يعلن عن استقبال طلبات المتقدمين
المناطق - الخرج - أشرف العصيمي

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج, عن استمرار استقبال طلبات المتقدمين للقبول للعام التدريبي 1439/1438هـ وذلك عبر البوابة الالكترونية للمعهد ، علماً بأن مدة الدراسة عامين تدريبيين يحصل بعدها المتدرب على شهادة الدبلوم في أحد التخصصات التالية:
– تقنية إنتاج الألبان.
– الإنتاج الحيواني.
– صيانة معدات تبريد.
– صيانة معدات إنتاج.
المميزات:
عقد تدريب وتوظيف مباشر.
رواتب بعد التخرج بين ٥٥٠٠ ريال و ٧٣٠٠ ريال.
فرصة للابتعاث الخارجي.
مكافأة شهرية أثناء التدريب تصل إلى ٢٣٠٠ ريال.
التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.
التأمين الطبي الشامل.
توفير سكن و مواصلات للمتدربين.
الشروط:
سعودي الجنسية.
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
العمر من 18 إلى 22 سنة.
أن لا يكون قد التحق ببرنامج صندوق تنمية الموارد البشرية.
اجتياز اختبار الفحص الطبي.
اجتياز المقابلة الشخصية

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