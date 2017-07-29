 الحزب الحاكم في باكستان يُرشح شقيق نواز شريف لمنصب رئيس الوزراء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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الحزب الحاكم في باكستان يُرشح شقيق نواز شريف لمنصب رئيس الوزراء

الحزب الحاكم في باكستان يُرشح شقيق نواز شريف لمنصب رئيس الوزراء
المناطق - وكالات

رشح حزب “الرابطة الإسلامية الباكستانية”، وهو الحزب الحاكم في البلاد، اليوم السبت، شاهباز شريف ليُخلف شقيقه نواز شريف، الذي استقال من منصبه بعد حكم المحكمة العليا على إثر اتهامات بالفساد.

واقترح نواز شريف، الذي كان حاضراً في اجتماع الحزب الحاكم، ترشيح شقيقه الأصغر شاهباز ليخلفه في منصب رئيس الوزراء.

ووافق برلمانيون باكستانيون على هذا الاقتراح.

ولا يُمكن لشاهباز، الذي يشغل حالياً منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، أن يُصبح رئيساً للوزراء إلا بعد انتخابه عضواً في الجمعية الوطنية.

وسينافس شاهباز في الانتخابات على المقعد الشاغر لشقيقه نواز.

وأعلن الحزب أيضاً أن وزير البترول السابق شاهد خاقان عباسي، الذي عمل كرئيس لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، سيتولى منصب رئيس الوزراء المؤقت.

وقال نواز شريف في أول تعليق له عقب استقالته إنه لا يفهم إلى الآن أسباب عزله عن منصبه.

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