 نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده
واس - جدة

بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى تولي جلالته مهام الحكم في بلاده.
وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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