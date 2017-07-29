الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على رئيس الأخويا بالديوان الملكي

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على رئيس الأخويا بالديوان الملكي ناصر بن عبدالله الهويشل – رحمه الله – وذلك بجامع الملك خالد بأم الحمام .

وقدم الأمير محمد بن عبدالرحمن تعازية ومواساته لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .