 الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على رئيس الأخويا بالديوان الملكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على رئيس الأخويا بالديوان الملكي

الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على رئيس الأخويا بالديوان الملكي
واس - الرياض

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على رئيس الأخويا بالديوان الملكي ناصر بن عبدالله الهويشل – رحمه الله – وذلك بجامع الملك خالد بأم الحمام .
وقدم الأمير محمد بن عبدالرحمن تعازية ومواساته لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

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