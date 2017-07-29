 مفاجأة تمنع سفر عدد من المقيمين في عطلة الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الشباب يرد على الانضباط: أخفيتوا خطابنا وتستغربون؟ “غرفة الباحة” فعالية دراجتي برؤيتي نقله نوعية لفعاليات منطقة الباحة الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على الشهيد الغانم امير تبوك يواسي اسرة العوده نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهيد السبيعي مفاجأة تمنع سفر عدد من المقيمين في عطلة الحج الفتح الرباطي آخر المتأهلين في البطولة العربية الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على رئيس الأخويا بالديوان الملكي نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده الحزب الحاكم في باكستان يُرشح شقيق نواز شريف لمنصب رئيس الوزراء المعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج يعلن عن استقبال طلبات المتقدمين وزارة أوقاف السلطات القطرية تمنع القطريين من الحج وتغلق التسجيل

مفاجأة تمنع سفر عدد من المقيمين في عطلة الحج

مفاجأة تمنع سفر عدد من المقيمين في عطلة الحج
المناطق - متابعات

أفرز تردُّد عدد وافر من المقيمين، بحسب “عين اليوم” في عدد من الجاليات العربية، عن اتخاذهم قرارا بمنح أسرهم تأشيرة خروج وعودة شهرين أو أكثر قليلا، وذلك قبل دخول مطلع يوليو الحالي، الذي تأكد معه تنفيذ قرار تحصيل رسوم المرافقين من جميع المقيمين بالقطاع الخاص دون استثناء.
وكانت المفاجأة بانتهاء استبشار هؤلاء بإسقاط الرسوم لسفر الأسر، من خلال إمكانية مراجعة الجوازات بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودة، إلا أن الأغلبية منهم وجدوا أن المراجعة التي تتم بعد مرور شهر كامل من انتهاء التأشيرة، تتصادف أثناء أو بعد عطلة الحج وعيد الأضحى؛ ما أفقدهم الأمل في إمكانية قضاء عطلة العيد والحج مع أسرهم، إلا إذا دفعوا رسوم المرافقين كاملة حتى موعد انتهاء إقاماتهم.
والمفاجأة الثانية لأغلبهم، أنهم جددوا إقاماتهم قبل بضعة أيام وأسابيع قبيل تسفير أبنائهم؛ ما يجعلهم أقرب لدفع رسوم كاملة عن المرافقين لما يقرب عام كامل، مع أن تأشيرات الأسرة ستنتهي نظاما بعد أيام قلائل، لكن لا يمكن إسقاط الأسماء من الحاسب الآلي وتحويل الحالة إلى “خرج ولم يعد” بعد انتهاء التأشيرة مباشرة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>