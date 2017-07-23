 نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهيد السبيعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الشباب يرد على الانضباط: أخفيتوا خطابنا وتستغربون؟ “غرفة الباحة” فعالية دراجتي برؤيتي نقله نوعية لفعاليات منطقة الباحة الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على الشهيد الغانم امير تبوك يواسي اسرة العوده نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهيد السبيعي مفاجأة تمنع سفر عدد من المقيمين في عطلة الحج الفتح الرباطي آخر المتأهلين في البطولة العربية الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على رئيس الأخويا بالديوان الملكي نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده الحزب الحاكم في باكستان يُرشح شقيق نواز شريف لمنصب رئيس الوزراء المعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج يعلن عن استقبال طلبات المتقدمين وزارة أوقاف السلطات القطرية تمنع القطريين من الحج وتغلق التسجيل

نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهيد السبيعي

نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهيد السبيعي
المناطق - جدة

نقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الامير عبدالله بن بندر تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل،  لذوي الشهيد حسن السبيعي من منسوبي قوات الأمن الخاصة الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في بلدة العوامية بالقطيف.
وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن صادق العزاء والمواساة ، مؤكدا أن استشهاده مصدر فخر واعتزاز للوطن وأبنائه، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته.
وكان محافظ الخرمة مطلق السبيعي وعدد من القيادات الأمنية ومنسوبي الإدارات الحكومية وجمع من الأهالي، شاركوا في أداء الصلاة على الفقيد ومواراة جثمانه الثرى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>