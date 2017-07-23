نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهيد السبيعي

نقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الامير عبدالله بن بندر تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لذوي الشهيد حسن السبيعي من منسوبي قوات الأمن الخاصة الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في بلدة العوامية بالقطيف.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن صادق العزاء والمواساة ، مؤكدا أن استشهاده مصدر فخر واعتزاز للوطن وأبنائه، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته.

وكان محافظ الخرمة مطلق السبيعي وعدد من القيادات الأمنية ومنسوبي الإدارات الحكومية وجمع من الأهالي، شاركوا في أداء الصلاة على الفقيد ومواراة جثمانه الثرى.