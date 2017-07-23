امير تبوك يواسي اسرة العوده

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة العوده في وفاة فقيدهم المهندس عبدالعزيز بن محمد العوده رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك سابقاً رحمه الله جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموه لمنزل الاسرة مساء اليوم بمدينة تبوك وكان في استقباله لدى وصوله أبناء الفقيد وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد مبرزاً سموه مناقب الفقيد طيلة فترة عمله التي قضاها في خدمة الوطن سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

‎من جهته أعرب أبن الفقيد محمد بن عبدالعزيز العوده باسمة ونيابة عن الاسرة عن شكرهم وعرفانهم لسموه الكريم على وقفاته تجاه والدهم طيلة فترة مرضه ومتابعة سموه الدائمة والمستمرة لوالدهم حتى توفاه الله داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته .