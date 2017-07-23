الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على الشهيد الغانم

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن عقب صلاة المغرب اليوم ، صلاة الميت على شهيد الوجب حمد بن خالد الغانم – رحمه الله – الذي استشهد في ميادين الشرف والعزة بالحد الجنوبي .

ونقل الأمير محمد بن عبدالرحمن تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

وقال سموه ” إن الأيادي الغادرة التي لا تراعي حرمة المقدسات وتستهدف أمنها وطمأنينتها ، وقف لها رجال بدمائهم وأرواحهم وقفة واحدة مدافعين ومؤمنين بما كتب الله لهم ، مستشعرين الأمانة ومفاخرين بعملهم الذي اختصهم الله به وهو حماية الدين والمقدسات ” .