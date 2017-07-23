“غرفة الباحة” فعالية دراجتي برؤيتي نقله نوعية لفعاليات منطقة الباحة

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تنطلق صباح الاثنين القادم فعالية دراجتي برؤيتي في منطقة الباحة والتي تعد الانطلاقة الاولى في الشرق الأوسط والباحة على وجه الخصوص وذلك بعد نقل الفعالية من أوربا الى منطقة الباحة بتنظيم من شركة أتقن بالاشراف العام من لينا القحطاني رئيس مجلس مجموعة اتقن،

و عقد المؤتمر الصحفي على هامش البطولة وذلك في المركز الحضاري لمنطقة الباحة ، بحضور رئيس مجلس مجموعة اتقن لينا القحطاني والكابتن عمر صالح الرئيس التنفيذي لشركة ramo pro cyicling الجهة الأوربية المشاركة لمجموعة اتقن في الفعالية ، وحضور رئيس غرفة الباحة صالح علي ال محفوظ ، ومقدم البرنامج المصاحب للفاعلية الزميل الاعلامي عبدالعزيز الهشبول .

واكدت لينا القحطاني رئيس مجموعة اتقن ان فعالية دراجتي برؤيتي تواجدت في الباحة من اجل تقديم عمل غير تقليدي وان مجموعة اتقن عاقدين العزم على تقديم هذه الفعالية للمواسم المقبلة حيث ان الهدف هو ان تكون اول ثلاثة مواسم من الفعالية على الصعيد المحلي والموسم الرابع سوف يكون بشكل دولي ،

وأضافت انهم حريصين على توفير برامج للدراجين اضافة الى ان الفعالية لن تكون فقط على الدراجات بل سيكون هناك فعاليات مصاحبة وسياحية ،

واكدت ان إقامة الفعالية في الباحة تعتبر ارض خصبة لإقامة البطولة فيها كما ان الامير حسام بن سعود رحب في هذه البطولة .

وتابعت انه في الأيام الماضية تم إطلاق موقع الفعالية وذلك لتسجيل المتسابقين والاشتراك لن يقتصر على فئة معينة حيث ان الفرصة متاحة للجميع الهواة والمحترفين وكذلك الأطفال وسوف يصاحب ذلك مدربين على طراز عالي لكل الفئات تم جلبهم من أوربا ،

ومن جانبه وجه عمر صالح الرئيس التنفيذي لشركة ramo pro cyicling شكرة لمجموعة اتقن ولإمارة منطقة الباحة على أعطاء المشروع الثقة وتوقع ان يحضى هذا الصرح بالمهنية الكبيرة والتدريب الإيجابي ،

واشار الى انه تم دراسة البرنامج بشكل دقيق وسوف يكون هناك تنمية فكرية وعلمية وتثقيف للدراجة وصناعتها ونشأتها ، اضافة الى ان الانطلاق سوف يبدأ بتدريب لمدة أسبوعين وبعد ذلك سباق نهائي والهدف من كل ذلك هو تطوير اللعبة في المملكة وتقديم التطوير والتكتيك والسباق متبوعا بالتدريب الغذائي الصحيح .

وعلى صعيد الامور الإعلامية للفعالية تقدم مقدم البرنامج المصاحب للفعالية الزميل الاعلامي عبدالعزيز الهشبول بالشكر لإمارة منطقة الباحة ممثلة في الامير حسام بن سعود وللمركز الاعلامي للمنطقة وللجهات المشاركة غرفه الباحة والأمانة والجهات الأمنية ، ونوه ان بطولة دراجتي برؤيتي تم خطفها من أوربا وتحويلها الى منطقة الباحة ،

وحول التنظيمات الإعلامية للبطولة اشار الى ان الاعلام شريك اساسي في نجاح الفعالية وسوف اقدم برنامج مع الهشبول مع انطلاق البطولة بشكل يومي على الهواء مباشرة ولن يقتصر البرنامج على الرياضة فقط بل سوف يتواجد الجانب الاجتماعي والثقافي وسوف يتم تسليط الضوء على محافظات الباحة والمسؤلين فيها ،

وتمنى الهشبول ان يوافق العمل رؤية 2030.

من جهته اشاد رئيس غرفة الباحة صالح ال محفوظ بأمير منطقة الباحة الامير الدكتور حسام بن سعود وذلك لسعية الكبير لتطوير المنطقة من خلال الفعاليات ، مشيرا الى ان فعالية دراجتي برؤيتي من اهم الفعاليات الحالية في المنطقة والتي تحمل اسم حسام بن سعود.

الجدير بالذكر انه سوف يكون هناك برامج مصاحبة تبدأ بالتدريب لكل الفئات ويتبع ذلك برنامج سياحي وكل ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ،

وتهدف البطولة الى مشروع توطين صيانة الدراجات وتحمل توجة استراتيجي يخدم الجميع ويهدف الى إنشاء جيل للدراجة المحترفة وذلك بقيادة فنية بروح أوروبية وبإشراف أيادي سعودية.