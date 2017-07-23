 المصنع الإبداعي ومسرح العرائس .. في الأندية الموسمية بتعليم الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 6 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 29 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المصنع الإبداعي ومسرح العرائس .. في الأندية الموسمية بتعليم الشرقية الشباب يرد على الانضباط: أخفيتوا خطابنا وتستغربون؟ “غرفة الباحة” فعالية دراجتي برؤيتي نقله نوعية لفعاليات منطقة الباحة الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على الشهيد الغانم امير تبوك يواسي اسرة العوده نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهيد السبيعي مفاجأة تمنع سفر عدد من المقيمين في عطلة الحج الفتح الرباطي آخر المتأهلين في البطولة العربية الأمير محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على رئيس الأخويا بالديوان الملكي نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده الحزب الحاكم في باكستان يُرشح شقيق نواز شريف لمنصب رئيس الوزراء المعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج يعلن عن استقبال طلبات المتقدمين

المصنع الإبداعي ومسرح العرائس .. في الأندية الموسمية بتعليم الشرقية

المصنع الإبداعي ومسرح العرائس .. في الأندية الموسمية بتعليم الشرقية
المناطق - الدمام - منال الدوسري

فعل مركز العليا الموسمي بالثانوية الثلاثين بحي الفيصلية ، لصيف هذا العام العديد من الفعاليات شملت جميع المسارات لبرنامج ” إجازتي ” بفعاليات وأنشطة متنوعة وجاذبة تسهم في  تنمية المهارات لدى الطالبة.
وقالت قائدة مركز العليا عايشه الغامدي  أنه تم فعالية ”  اليوم الشعبي ” بجلسات شعبية ،  وركن للفعاليات الشعبية  ، وقديمك نديمك ، بعدة أركان تفاعلية  كـ ” زوايا أركاننا الشعبية ” وشملت على ” ركن أيام زمان ” لـ  مشرفتي المركز صيته الفريج ،  وفاطمة الفريج  ، وركن جزء من ذاكرة الماضي ، وركن التصوير لمشرفة المركز نورة الخثلان ، وركن الحناء ، وركن كوشة عروس زمان ، وركن للأكلات  والألعاب الشعبية ” تحت شعار الألعاب الشعبية جزء من ذاكرة الماضي.
وتم تفعيل  “مسرح العرائس ” الذي يندرج ضمن المسار الترفيهي ، لجذب الطالبات بطرح القصص وتمثيلها على أرض الواقع ، لينمي المرجع اللغوي لدى الطالبة ،  بإشراف صيته الفريج ،  و” المصنع الإبداعي ” بالمركز ، وذلك برش قطع خشبية وتزيينها بالورد لاستخدامها بالضيافة ، بهدف تطوير المهارات اليدوية والحرفية للطالبة ضمن المسار الوظيفي بإشراف هيا العلياني.
وقامت المعلمة فاطمة الفريج ببث روح الحماس والمنافسة بين الطالبات للياقة البدنية والرياضة في جو من الفائدة والمرح.
و ساهم مركز العليا الموسمي على تدوير الأكياس الورقية بشكل جميل  ضمن المسار السياحي.
وأشارت أن للفن في مركز العليا ، بصمة واضحة بإشراف نورة الخثلان من الرسم والتلوين إلى تعليم فن الديكوباج ، والأعمال اليدوية  كـ البنياتا ، جميعها تهدف لاستغلال الخامات الموجودة بمهارة احترافية لدى الطالبات.
وتمت فعاليات المركز بإشراف مباشر من  قائدة النادي عايشه الغامدي ، وعلياء  الدوسري.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>