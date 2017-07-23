المصنع الإبداعي ومسرح العرائس .. في الأندية الموسمية بتعليم الشرقية

فعل مركز العليا الموسمي بالثانوية الثلاثين بحي الفيصلية ، لصيف هذا العام العديد من الفعاليات شملت جميع المسارات لبرنامج ” إجازتي ” بفعاليات وأنشطة متنوعة وجاذبة تسهم في تنمية المهارات لدى الطالبة.

وقالت قائدة مركز العليا عايشه الغامدي أنه تم فعالية ” اليوم الشعبي ” بجلسات شعبية ، وركن للفعاليات الشعبية ، وقديمك نديمك ، بعدة أركان تفاعلية كـ ” زوايا أركاننا الشعبية ” وشملت على ” ركن أيام زمان ” لـ مشرفتي المركز صيته الفريج ، وفاطمة الفريج ، وركن جزء من ذاكرة الماضي ، وركن التصوير لمشرفة المركز نورة الخثلان ، وركن الحناء ، وركن كوشة عروس زمان ، وركن للأكلات والألعاب الشعبية ” تحت شعار الألعاب الشعبية جزء من ذاكرة الماضي.

وتم تفعيل “مسرح العرائس ” الذي يندرج ضمن المسار الترفيهي ، لجذب الطالبات بطرح القصص وتمثيلها على أرض الواقع ، لينمي المرجع اللغوي لدى الطالبة ، بإشراف صيته الفريج ، و” المصنع الإبداعي ” بالمركز ، وذلك برش قطع خشبية وتزيينها بالورد لاستخدامها بالضيافة ، بهدف تطوير المهارات اليدوية والحرفية للطالبة ضمن المسار الوظيفي بإشراف هيا العلياني.

وقامت المعلمة فاطمة الفريج ببث روح الحماس والمنافسة بين الطالبات للياقة البدنية والرياضة في جو من الفائدة والمرح.

و ساهم مركز العليا الموسمي على تدوير الأكياس الورقية بشكل جميل ضمن المسار السياحي.

وأشارت أن للفن في مركز العليا ، بصمة واضحة بإشراف نورة الخثلان من الرسم والتلوين إلى تعليم فن الديكوباج ، والأعمال اليدوية كـ البنياتا ، جميعها تهدف لاستغلال الخامات الموجودة بمهارة احترافية لدى الطالبات.

وتمت فعاليات المركز بإشراف مباشر من قائدة النادي عايشه الغامدي ، وعلياء الدوسري.