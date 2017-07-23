انطلاق فعاليات ملتقى بللحمر السياحي الثامن بحزمة من البرامج والفعاليات الشبابية

انطلقت الليلة الماضية فعاليات وبرامج ملتقى بللحمر الدعوي السياحي الثامن، الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببللحمر، خلال الفترة من 5 إلى 12 ذو القعدة 1438هـ، بأكثر من 50 فعالية دينية وتوعوية وثقافية ورياضية، وذلك في الساحة الشعبية بمركز بللحمر شمال مدينة أبها.

واطلقت شارة البدء للفعاليات باختراق الضاحية وسباق الدراجات الهوائية، ضمن الأنشطة الرياضية المصاحبة لفعاليات الملتقى، حيث حاز على المركز الأول في سباق اختراق الضاحية

العداء عبدالعزيز الغامدي.

ثم قدم راجح العجمي عدد من المشاركات الشعرية والروايات القديمة ضمن فعاليات الديوانية الشعبية، وشهدت خيمة التدريب العديد من الدورات التدريبية في صيانة الجوالات ، والخط العربي ، ووسائل الاتصال الفعال ، وادارة ميزانية الأسرة والتي قدمها عدد من ذوي الاختصاص، الى جانب مشاركة الأسر المنتجة بعدد من المأكولات المحلية.

وبعد صلاة المغرب، القى الشيخ سليمان الجبيلان محاضرة بعنوان “ابتسم للحياة” تناول خلالها أبرز الركائز التي تهم الأسرة والمجتمع.

من جهته ، أكد المشرف على الملتقى ظافر بن علي آل مسبل أن الملتقى يتضمن عددا من البرامج الدينية والتوعوية والندوات الثقافية والأمسيات الشعرية والدورات التدريبية والتطويرية والمشاركات الطبية والمسرحيات.

وأضاف آل مسبل أن الملتقى يشتمل على خيمة الأشبال التي يتلقى المشاركين فيها حزمة من البرامج الموجهة للنشئ دون سن العاشرة، إلى جانب خيمة الجاليات للناطقين بغير اللغة العربية وتنسيق البرامج التي تتناسب مع احتياجاتهم ، والديوانية الشعبية التي يقدم خلالها العديد من المشاركات الشعرية والقصص التاريخية ومحاكاة التراث الماضي.

وأضاف ال مسبل ” يشارك في الملتقى مستشفى بللحمر العام بجناح شهد اقبالاً كثيفاً من الزوار والمشاركين يتم من خلاله تقديم العديد من الاستشارات الطبية والنصائح الإرشادية للمرضى وكبار السن”، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 50 فعالية تستهدف الرجال والأطفال ، إلى جانب الفعاليات النسائية والتي واكبت انطلاق الملتقى وتقام في ثانوية صبح شملت خيمة الفعاليات وخيمة نبض البنات وخيمة للبراعم وكذلك عيادة طبية وركن للجاليات وخيمة للأسر المنتجة ، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

كما يواصل الدوري الرياضي المصاحب للملتقى أنشطته اليومية من خلال عدد من المنافسات على الصدارة بين الفرق المشاركة.