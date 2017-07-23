الأمير محمد بن عبدالعزيز : الثقل السياسي والقيادي لخادم الحرمين أعاد فتح المسجد الأقصى للمصلين

اشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان ، بنجاح جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لإنهاء القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى.

وقال سموه في ، أن ‏الثقل السياسي والقيادي لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لدى المجتمع الدولي أثمر عن إعادة فتح المسجد الأقصى للمصلين .

وأوضح أن ‏ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين هو امتداد لمواقفه -أيده الله- في سبيل دعم القضايا الإسلامية والعربية، عادا أن ‏الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية يؤكد الدور المحوري للمملكة في خدمة قضايا الاسلام والمسلمين بصفة دائمة.

وختم الأمير محمد بن عبدالعزيز تصريحه بقوله: إن ‏سلمان الحزم والعزم تسبق أفعاله أقواله نصرة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية حفظه ورعاه ودام ذخراً للإسلام والمسلمين .