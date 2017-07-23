ملك البحرين: دولنا الأربع قدمت الكثير من الشهداء في معركتنا ضد الإرهاب

أكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أن الدول الأربع قدمت الكثير من الشهداء في المعارك ضد الإرهاب وفي الدفاع عن أوطاننا وشعوبنا ، ولا تزال دولنا وستظل في جهودها الرامية للحفاظ على المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أي ممارسات قد تضر بدوله أو تؤثر سلباً على شعوبه أو تعرقل منجزاته ومكتسباته ، والحفاظ على الأمن القومي العربي والتصدي بكل قوة وثبات لمن يحاول النيل منه ، مثمناً ومقدراً جلالته الجهود الذي يبذلها وزراء الخارجية في هذا الإطار من أجل خير المنطقة وأمنها واستقرارها.

جاء ذلك، لدى لقاء جلالته السبت في قصر الصخير سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة ، وعادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية ، وسامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية ، يرافقهم الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية .

وأشاد جلالته بالعلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتنسيق المشترك الوطيد بين الدول الأربع ومساعيها الدؤوبة وجهودها الكبيرة في مكافحة الإرهاب والتطرف ، حرصاً منها على دعم الأمن والسلم في المنطقة ومعالجة كافة مشكلاتها وحمايتها من سياسات دعم وتمويل الجماعات المتطرفة وإيواء الإرهابيين التي تسببت في أزمات إنسانية خطيرة ، حيث تم تهجير مئات الآلاف من أبناء شعوبها من بيوتهم ليواجهوا ظروفا صعبة ومحنا قاسية في مختلف أنحاء العالم ، ويجب العمل على إعادتهم لديارهم آمنين وتوفير الاستقرار لهم.

وأكد أن البحرين تقف صفاً واحداً مع شقيقاتها في كل ما تتخذه من مواقف مشتركة واجراءات لمواجهة التحديات والمخاطر.

كما شدد على أن بقاء دولنا العربية قوية ومتماسكة مرهون بتضامنها وتكاتفها وتآزرها في مواجهة كافة التحديات، فالعمل العربي المشترك هو القاعدة التي نستند عليها، والخيار الحتمي في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها، والتي تتطلب تفعيل التعاون فيما بيننا وتوحيد ورص صفوفنا لحماية مصالحنا العليا ودرء كافة مخططات تفريق وحدتنا وتشتيت شملنا وتقويض أمننا القومي.

وأكد على ضرورة التضامن بين جميع الدول لمواجهة الإرهاب والمطالبة بتجفيف منابع تمويله وضرورة مواصلة الجهود والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي لدحره واجتثاثه.

كما بحث ملك البحرين مع وزراء الخارجية أبرز المستجدات الراهنة في المنطقة وتطورات الاحداث اقليمياً وعالمياً.

وعبر وزراء الخارجية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية عادل الجبير وسامح شكري عن عظيم شكرهم وبالغ امتنانهم إلى ملك البحرين وتوجيهات جلالته السديدة والحرص على استضافة مملكة البحرين لاجتماعهم وعلى ما لقوه من كرم ضيافة وحسن استقبال في هذا البلد الشقيق المضياف، متطلعين إلى أن يكون الاجتماع خطوة مهمة تسهم في تقوية الموقف وتعزيز الجهود التي تقوم بها دولنا، مثمنين المواقف الثابتة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك ووقوفها إلى جانب قضايا الحق والعدل والدفاع عن قضايا أمتها العربية وإسهاماتها المشهودة مع أشقائها في حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.