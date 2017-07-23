 وظائف شاغرة في المؤسسة العامة للموانئ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في المؤسسة العامة للموانئ

وظائف شاغرة في المؤسسة العامة للموانئ
المناطق - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للموانئ (ميناء ينبع التجاري) عن توفر (4) وظائف مشغولة بغير سعوديين ومطلوب شغلها بمواطنين سعوديين بالتعاقد على بند التشغيل (الباب الثالث).

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– خبير تشغيل موانئ (الراتب مع بدل النقل 12.590 ريال)
– كبير مهندسين (الراتب مع بدل النقل 10.865 ريال)
– كبير ضباط بحريين (الراتب مع بدل النقل 10.865 ريال)
– مستشار قانوني بحري (الراتب مع بدل النقل 10.416 ريال)

وأشارت إلى أنه من تنطبق عليه الشروط الواردة في تفاصيل الأعلان مراجعة شئون الموظفين بميناء ينبع التجاري أو الجهاز الرئيسي للمؤسسة العامة للموانئ أو الموانئ الأخرى مصطحباً معه صور الشهادات وأوراقه الثبوتية اعتباراً من الأحد القادم 1438/11/7هـ حتى الخميس الموافق 1438/11/11هـ.

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