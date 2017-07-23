 السعودية تترشح لـ”البحرية الدولية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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السعودية تترشح لـ”البحرية الدولية”

السعودية تترشح لـ”البحرية الدولية”
المناطق - الرياض

شارك وفد من كبار ممثلي شركة “البحري” في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي عقدت في مقر المنظمة في لندن، وذلك في إطار استعدادات المملكة لتقديم ترشيحها لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة (ج).

وكجزء من جهودها الرامية إلى إبراز التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تحسين السلامة البحرية والبنية التحتية، وعرض حالة ترشيح المملكة على المجلس، نظمت شركة البحري اجتماعا لأعضاء المنظمة البحرية الدولية، استعرضت خلاله الجهود التي تبذلها مختلف الأطراف المعنية من المملكة في هذا المجال.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي الأول للتسويق في شركة البحري وائل السرحان، أنه لطالما دعمت “البحري” مبادرات حكومة السعودية، ومثلتها في اجتماعات ومؤتمرات إقليمية ودولية مهمة، للنهوض بسمعة قطاع النقل البحري في المملكة وتعزيز مصالحها الاستراتيجية.

وأكد حرص “البحري” بصفتها أحد الأطراف الأساسية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية محلياً، وإقليمياً، وعالمياً، على تعزيز مكانة المملكة ونفوذها في النظام البحري الدولي.

وقال السرحان: “نحن ملتزمون بالاستفادة من سمعتنا وشبكة اتصالاتنا الواسعة لضمان فوز المملكة بعضوية المجلس للعامين القادمين، وتعزيز دورها الاستراتيجي في القطاع البحري على الصعيد العالمي”.

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