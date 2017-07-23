 شاهد.. حذاء في رأس وزير عربي خلال مهرجان جماهيري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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شاهد.. حذاء في رأس وزير عربي خلال مهرجان جماهيري

شاهد.. حذاء في رأس وزير عربي خلال مهرجان جماهيري
المناطق - وكالات

تعرّض وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي إلى اعتداء بـ حذاء خلال مهرجان جماهيري خاص بالتعديلات الدستورية، عقده مساء الجمعة بنواكشوط الغربية.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطو المواقع الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام، الوزير وهو يلقي كلمة أمام حشد جماهيري، قبل أن يتفاجأ بشخص يلقي عليه حذاءه، لكنه تداركه بإبعاد رأسه وواصل خطابه، في حين قامت الشرطة بملاحقة المعتدي.

ووزير الاقتصاد والمالية ينشط هذه الفترة في حملة تغيير الدستور التي تقوم بها السلطات الموريتانية حاليا، إذ تم اختياره من طرف الرئيس منسقا لهذه الحملة في العاصمة نواكشوط، وظهر الوزير في العديد من المهرجانات داعيا إلى التصويت على هذه التعديلات.

وأثارت هذه الواقعة ردود أفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض الناشطين أن ما فعله هذا الشخص هو شكل احتجاجي مقبول أصبح موجودا في كل أنحاء العالم، وأن من قام بهذا التصرف أراد توصيل رسالة للحكومة، والتعبير عن رفضه لما جاء في كلمة هذا الوزير، بينما رأى البعض الآخر أن ذلك لم يكن لائقا وأخلاقيا، ووصفوا الحادثة بالحماقة.

واتخذت الاحتجاجات في موريتانيا التي تقودها المعارضة وأنصارها هذه الأيام ضد التعديلات الدستورية، أشكالا تصاعدية مختلفة، حيث تعرض مسؤولون ووزراء إلى محاولات اعتداء، كما اعتقلت الشرطة قبل أيام شابا حاول اقتحام موكب الرئيس محمد ولد عبد العزيز والهتاف ضده وضد سياسته.

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