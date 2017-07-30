 “التجارة”: ضمان الأجهزة لا يقل عن سنتين .. أقل من ذلك “مخالفة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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“التجارة”: ضمان الأجهزة لا يقل عن سنتين .. أقل من ذلك “مخالفة”

“التجارة”: ضمان الأجهزة لا يقل عن سنتين .. أقل من ذلك “مخالفة”
المناطق - الرياض

جدد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار التأكيد على أن ضمان الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في المتاجر والأسواق لا يقل عن سنتين، وأن الضمان أقل من ذلك يعد مخالفة.

وأضاف عبر حسابه في موقع “تويتر” أن من المخالفات أيضا (تخفيضات دون ترخيص، مسابقة بلا تصريح، منتج بلا بيانات)، داعيا إلى تقديم بلاغ لوزارة التجارة عبر الرقم (1900) عند مشاهدة أي من تلك المخالفات.

وكانت وزارة التجارة دعت إلى الإبلاغ عند وجود مخالفات منها (البضاعة لا ترد ولا تستبدل، اختلاف سعر الرف عن المحاسب، عدم وجود بطاقة سعر، عدم تعريب الفواتير).

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