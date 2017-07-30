شاهد.. اقتحم برنامجا على الهواء مباشرة لرغبته في المشاركة بالقوة !!

على قناة المرقاب، وخلال برنامج على الهواء مباشرة، لم يتوقع الحاضرون أن يقتحم أحد جلستهم للمشاركة بالقوة معهم في البرنامج، زاعما أنه مدعو من البرنامج !

وفي التفاصيل خلال استضافة برنامج على قناة المرقاب الشاعر متعب بن خلف بن هذال العتيبي، والشاعرين

عبدالعزيز الفراج وحسين آل فطيح، جاء أحدهم مقتحما البرنامج ويقول لقمدم البرنامج “طلعني مع الحاضرين”.

ومن المثير للدهشة، أن هذا الشخص، قال إنه انتظر يومين للحضور في البرنامج في إحدى الشقق المفروشة، بعد دعوة مقدم البرنامج، إلا أن المقطع المتداول لم يظهر نهاية هذا الموقف الذي تسبب في اندهاش الحاضرين وضحكات المشاهدين.