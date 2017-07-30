 النفط يقفز 9% أكبر مكاسبه الأسبوعية بـ 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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النفط يقفز 9% أكبر مكاسبه الأسبوعية بـ 2017

النفط يقفز 9% أكبر مكاسبه الأسبوعية بـ 2017
المناطق - الرياض

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهرين وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما الأسبوعية هذا العام، بينما يستمر المستثمرون في استيعاب بوادر على انحسار وفرة المعروض. وقفز خام برنت بنسبة 9.28% هذا الأسبوع ليصل إلى 52.63 دولار.

وقالت الحكومة الأميركية إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا فاق التوقعات الأسبوع الماضي.وبلغ متوسط تكرير الخام في مصافي النفط الأميركية حوالي 17.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 620 ألف برميل يوميا عن الأسبوع نفسه في 2016.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.03 دولار أو 2.00 % لتبلغ عند التسوية 52.52 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في شهرين عند 52.68 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو 1.37 % لتسجل عند التسوية 49.71 دولار للبرميل بعد أن بلغت أيضا أعلى مستوى في شهرين عند 49.78 دولار. وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما الأسبوعية من حيث النسبة المئوية هذا العام مع صعودهما بأكثر من 8%.

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