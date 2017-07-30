 أستراليا تحبط مؤامرة إرهابية لإسقاط طائرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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أستراليا تحبط مؤامرة إرهابية لإسقاط طائرة

أستراليا تحبط مؤامرة إرهابية لإسقاط طائرة
المناطق - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول الأحد أنّ السلطات الأسترالية أحبطت مؤامرة إرهابيّة كانت تهدف إلى إسقاط طائرة، وذلك بعد ساعات على اعتقال أربعة أشخاص السبت في سلسلة مداهمات أمنية في أنحاء سيدني.

وقال تيرنبول للصحافيين “أستطيع إبلاغكم أنّه جرت الليلة الماضية عمليّة كبيرة ضدّ الإرهاب من أجل إحباط مؤامرة إرهابيّة كانت تهدف إلى إسقاط طائرة”.

وأكّد تيرنبول أنه تم اتخاذ إجراءات أمنيّة إضافيّة داخل كلّ المطارات الأسترالية. واقتحمت الشرطة منازل في أربعة أحياء على الأقلّ في سيدني، بعضها في وسط المدينة.

وكان تيرنبول حضّ الأستراليين في وقت سابق على “البقاء يقظين”. ولطالما كانت لدى المسؤولين الأستراليين مخاوف من احتمال حصول هجمات إرهابيّة، وقد تمكّنوا من منع زهاء 12 محاولة في البلاد منذ أيلول/سبتمبر 2014 إضافةً إلى توجيه اتهامات إلى 60 شخصًا.

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