 اليمن.. مواجهات في المخا والتحالف يضرب المتمردين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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اليمن.. مواجهات في المخا والتحالف يضرب المتمردين

اليمن.. مواجهات في المخا والتحالف يضرب المتمردين
Yemeni tribesmen from the Popular Resistance Committee, supporting forces loyal to Yemen's Saudi-backed President Abedrabbo Mansour Hadi, guard a position in the country's third-city of Taez during clashes with Shiite Huthi rebels, on May 19, 2017. / AFP PHOTO / Ahmad AL-BASHA (Photo credit should read AHMAD AL-BASHA/AFP/Getty Images)
المناطق - وكالات

اندلعت مواجهات، السبت، بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح بمفرق المخا شرقي معسكر خالد، فيما قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعا للميليشيات في محافظة تعز جنوبي اليمن.

وقصفت الميليشيات الانقلابية مواقع للقوات الشرعية في الأطراف الشمالية لمديرية المخا غربي تعز، قبل أن يتبادل تبادل الطرفان المدفعي والصاروخي. وشن المتمردون قصفا صاروخيا على القرى السكنية القريبة من مدينة التربة جنوبي تعز.

وكانت القوات الشرعية سيطرت على معسكر خالد في وقت سابق هذا الشهر، ويقع المعسكر في محافظة تعز.

واندلعت مواجهات في منطقة كهبوب بمحافظة لحج، تمكنت فيها القوات الشرعية من السيطرة على بعض المواقع.

وفي مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، شهدت بعض جبهات القتال مواجهات فيما قصفت مقاتلات التحالف تعزيزات للمتمردين مما أسفر عن تدمير مركبتين عسكريتين.

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