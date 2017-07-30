اليمن.. مواجهات في المخا والتحالف يضرب المتمردين

اندلعت مواجهات، السبت، بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح بمفرق المخا شرقي معسكر خالد، فيما قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعا للميليشيات في محافظة تعز جنوبي اليمن.

وقصفت الميليشيات الانقلابية مواقع للقوات الشرعية في الأطراف الشمالية لمديرية المخا غربي تعز، قبل أن يتبادل تبادل الطرفان المدفعي والصاروخي. وشن المتمردون قصفا صاروخيا على القرى السكنية القريبة من مدينة التربة جنوبي تعز.

وكانت القوات الشرعية سيطرت على معسكر خالد في وقت سابق هذا الشهر، ويقع المعسكر في محافظة تعز.

واندلعت مواجهات في منطقة كهبوب بمحافظة لحج، تمكنت فيها القوات الشرعية من السيطرة على بعض المواقع.

وفي مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، شهدت بعض جبهات القتال مواجهات فيما قصفت مقاتلات التحالف تعزيزات للمتمردين مما أسفر عن تدمير مركبتين عسكريتين.