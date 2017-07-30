تقنية جديدة لمنع السائقين من النوم عند القيادة

تطور شركة باناسونيك هذه الفترة تقنية جديدة تهدف إلى مساعدة السائقين على البقاء مستيقظين وهم على الطريق ومنعهم من النوم حتى لا يتعرضون لحوادث خطيرة تهدد حياتهم، وتأتى تقنية باناسونيك الجديدة فى الوقت الذى أظهرت فيه العديد من الدراسات أن السائقين النائمين على الطريق يمكن أن يكونوا خطرا مثل السائقين فى حالة سكر.

وتقول باناسونيك إنها طورت تقنية النعاس الجديدة التى لا تستطيع الكشف عن الناس النعاس فحسب، بل تتوقع أيضا الأشياء التى يمكن أن تتسبب فى النعاس، وتحافظ على السائقين متيقظين ومنتبهين للطريق أثناء القيادة.

وذكر موقع motor1 الأمريكى، أن تقنية رصد السائقين ليست جديدة من نوعها، فهناك فى الواقع عدد قليل جدا من السيارات المتاحة اليوم من الشركات المصنعة مثل فولفو ومرسيدس بنز التى ترصد مجموعة متنوعة من الظروف لتحديد ما إذا كان يحتاج السائق استراحة أم لا.

الأشعة تحت الحمراء، كما أنها تنظر فى الضوء المحيط لتحديد ما إذا كان ليلا أو نهارا، وبعد ذلك يتم نقل كل تلك المعلومات إلى تقنية “الذكاء الاصطناعي” التى يقرر بعد ذلك إذا كنت نائم أو تريد ذلك.

تقنية باناسونيك بمجرد أن تكشف عن أن السائق يغلبه النعاس تتخذ التدابير اللازمة للتغلب على هذا الأمر، مثل تشغيل مكيف الهواء، وضرب إنذار، وغيرها من الأمور، لكن الشركة لم تفصح بعد عن التفاصيل المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة الخاصة بها.