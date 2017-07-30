 إطلاق هاتف “أقوى بكثير من آيفون 8” في سبتمبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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إطلاق هاتف “أقوى بكثير من آيفون 8” في سبتمبر

إطلاق هاتف “أقوى بكثير من آيفون 8” في سبتمبر
المناطق - وكالات

من المتوقع أن تكشف شركة “هواوي” الصينية عن هاتفها الجديد Mate 10 قبل نهاية العام الجاري، وقبل ذلك قدم الرئيس التنفيذي للشركة الصينية لمحة عن الهاتف الذي وعد بأن يكون “أقوى بكثير وأفضل من آيفون 8” قبل إطلاقه.

وقال ريتشارد يو في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الجمعة، إن عمر بطارية الهاتف الجديد سيكون أطول، وستشغل شاشة الهاتف الواجهة الأمامية بالكامل، فضلا عن قدرات أفضل في مجال التصوير وميزة الشحن السريع.

ورغم أن تصريحات لي تبدو متفائلة وشجاعة، فالهواتف التي تعمل بنظام أندرويد تبدو نظريا كلها أفضل من آيفون، حسب بلومبرغ.

وتعتمد هواتف آيفون على شرائح معالجة أقل وذاكرة عشوائية أقل من هواتف أندوريد، وتقول الوكالة إن هاتف آيفون 7 بلس لديه 3 غيغابايت من الذاكرة العشوائية وسرعة المعالجة تبلغ 2.34 غيغاهرتز.

في المقابل، تحتوي هواتف أندرويد مثل Moto Z2 Force و Sony Xperia XZ Premium على معالج ثماني النوى و ذاكرة عشوائية تصل إلى 4 غيغابايت، وبعضها رفعها إلى 6 وحتى 8.

وتوقعت الوكالة إطلاق الهاتف الذكي من هواوي خلال مؤتمر برلين للهواتف في سبتمبر، فيما تشير التسريبات إلى أن هاتف آيفون 8 سيبصر النور بعد ذلك.

 

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