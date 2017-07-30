نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد النقيب أحمد بن جبران حسن الغزواني أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي بقطاع الخوبه بمنطقة جازان .
وعبر سموه أثناء زيارته ، لمنزل والد الشهيد بجبل صماد في محافظة العيدابي مساء اليوم ، عن فخر واعتزاز الجميع بما قدمه الشهيد فداء لدينه ووطنه , سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.
كما اطمأن سموه ، على شقيق الشهيد محمد الذي أصيب أثناء أداء الواجب في الحد الجنوبي ، متمنياً له الشفاء العاجل وأن يمنّ الله عليه بالصحة والعافية.
وأعرب والد وذوو الشهيد الغزواني ، عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مثمنين حرص القيادة -أيدها الله- على الوقوف معهم في مصابهم واهتمامها الدائم بأبنائهم المواطنين في كل مكان ، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.
حضر واجب العزاء ، مدير عام شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ، ومحافظ العيدابي حسن بن حسين الحازمي ، وشيخ شمل قبائل بلغازي علي بن حسن غزواني وعدد من المسؤولين.
الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي ذوي الشهيد النقيب الغزواني
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد النقيب أحمد بن جبران حسن الغزواني أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي بقطاع الخوبه بمنطقة جازان .
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