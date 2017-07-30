الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي ذوي الشهيد النقيب الغزواني

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد النقيب أحمد بن جبران حسن الغزواني أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي بقطاع الخوبه بمنطقة جازان .

وعبر سموه أثناء زيارته ، لمنزل والد الشهيد بجبل صماد في محافظة العيدابي مساء اليوم ، عن فخر واعتزاز الجميع بما قدمه الشهيد فداء لدينه ووطنه , سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

كما اطمأن سموه ، على شقيق الشهيد محمد الذي أصيب أثناء أداء الواجب في الحد الجنوبي ، متمنياً له الشفاء العاجل وأن يمنّ الله عليه بالصحة والعافية.

وأعرب والد وذوو الشهيد الغزواني ، عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مثمنين حرص القيادة -أيدها الله- على الوقوف معهم في مصابهم واهتمامها الدائم بأبنائهم المواطنين في كل مكان ، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

حضر واجب العزاء ، مدير عام شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ، ومحافظ العيدابي حسن بن حسين الحازمي ، وشيخ شمل قبائل بلغازي علي بن حسن غزواني وعدد من المسؤولين.