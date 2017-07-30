شباب الطائف: تجاوزنا ثقافة العيب.. ونأمل من الجهات المعنية الوقوف معنا

الشباب السعودي أينما تجدهم تفخر بهم وذلك يجعلهم دائما متميزين في أي عمل يسند إليهم، وتعدى كثيرا منهم ثقافة العيب، وعليه لقوا إشادات من الجميع على عملهم ومكافحتهم لطلب لقمة العيش، إلا أنهم طالبوا الجهات المعنية بدعمهم على أعمالهم التي يقومون بها.

وأثناء جولة أجرتها “المناطق” داخل محافظة الطائف، جرى اللقاء مع عدد من الشباب منهم من يبيع شاي الجمر وآخرين يبيعون فواكه الطائف الموسمية وغيرهم.

أحد خريجي قسم اللغة الانجليزية عبدالسلام القرني، ذكر أن بيعه للشاي ليس عيبا، فقد “تعدينا ذلك ولله الحمد أما الدخل اليومي جيد ونجد أحيانا مضايقات من مراقبي البلدية بحكم أننا نبيع على قارعة الطريق، لكن لو تبنت الأمانة عمل كوشكات تساعدنا في مصدر رزق أفضل من العطالة”.

بينما تحدث أنور الشريف خريج كلية السياحة يبيع عصيرات طازجة، فذكر أننا نطمح لدعم مشاريعنا الصغيرة والسماح لنا بالبيع لنضمن مصدر رزق والبعد عن مخالفة النظام فنحن داعمين للسياحة الداخلية”.

أما محمد العتيبي بايع فواكه تشتهر بها الطائف، فتحدث بقوله نطمح من وزارة العمل تبني مثل هذه المواهب التي تحب العمل ودعمنا والنظر في مزاحمة غير السعوديين لمثل هذه الأعمال.

فيما ذكر محمد المالكي بايع شاي على الجمر وبعض المواد الغذائية من عصيرات وبسكويتات، “لو وجدنا التصريح والأماكن المهيئة لما بعنا على الرصيف”، مناشدا عبر “المناطق” من يهمه الأمر تبني المشاريع وإتاحة الفرصة للعمل بطرق نظامية خوفا من مصادرة الأغراض التي تكلف الكثير.

من جهته، قال لـ”المناطق” إسماعيل إبراهيم؛ المتحدث باسم أمانة الطائف، “نحن مع الشباب السعودي وندعمهم، لكن بعض المواطنين يتذمر من روائح الأدخنة وشكاوى من المياه المستخدمة في عمل الشاي مجهولة المصدر لبعض الباعة، إضافة إلى استغلال بعض العمالة مجهولي الهوية لممارسة البيع بطرق غير نظامية”.