بلدية دومة الجندل تهيء شواطئ البحيرة للمتنزهين بالجوف

نفذت بلدية محافظة دومة الجندل أعمال تنظيف وتجميل شواطئ البحيرة التي تعتبر الوحيدة بالجزيرة العربية، حيث بين المهندس فهد المغرق، لـ “الرياض”، أن أعمال النظافة تشمل كافة شواطئ البحيرة، وذلك لضمان تطبيق برامج للإصحاح البيئي بها وبالمنتزهات المحيطة، خلال ومده لا تتجاوز ثلاث أسابيع، يقوم العاملين على إزالة الحشائش ونظافة الشواطئ والمصارف وتكثيف الرش بالرذاذ والضباب وردم الشواطئ بتربة نظيفة تقوم البلدية بتوريدها من مراكز مجاورة لقربها من حيث الشكل واللون لتربة الشوارع.

وأشار المهندس المغرق، إلى أنهُ تم تخصيص عمال نظافة على مدار لـ 24 ساعة لنظافة المرافق ودورات المياه في البحيرة ومنتزه لايجه ومزود مع جميع مستلزماتها.