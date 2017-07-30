الجمعان يكشف عن موعد اشتداد الأمطار بالمملكة.. والمناطق الأكثر تأثرًا

توقع محلل المناخ تركي الجمعان أن تشتد الحالة المطرية على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة والجزيرة العربية، موضحًا أن سبب هذه الأمطار يرجع لقوة نشاط الرياح الشرقية التي يقابلها كتلة رطبة من الهواء القادم بفعل نشاط منخفض البحر الأحمر.

وأكد “الجمعان” أن هذه الحالة المطرية تشهد ذروتها الاثنين والثلاثاء القادمين لتتأثر المرتفعات الجنوبية الغربية بالأمطار الغزيرة تشمل مرتفعات منطقة جازان ومنطقة عسير ومنطقة الباحة، وفقًا لـ “سبق”.

وتابع “الجمعان”: وتمتد الحالة المطرية الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث تشمل مدن أبها والنماص والباحة وبلجرشي والطائف تمتد الى جنوب المهد وما جاورها، مردفًا: “وقد تمتد لاحقا إلى شمال شرق مكة المكرمة تشمل الكامل وما حولها”.