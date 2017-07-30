 وصفة منزلية لتنظيف الأوعية الدموية من ترسبات الكوليسترول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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وصفة منزلية لتنظيف الأوعية الدموية من ترسبات الكوليسترول

وصفة منزلية لتنظيف الأوعية الدموية من ترسبات الكوليسترول
المناطق_الرياض

يعتبر الثوم والليمون منظفين ممتازين للأوعية الدموية، حيث يخفضان نسبة الكولسترول السيء، ويعززان جدران الأوعية الدموية، ويساعدان على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض الخطيرة، مثل تصلب الشرايين.
ولذلك تستعمل خلطة من الليمون والثوم شائعة في الطب الشعبي التقليدي التبتي والروسي منذ عدة قرون، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الخلطة الطبية تمنع تكوين الخلايا السرطانية، وهو ما تم تأكيده مرارًا وتكرارًا عن طريق البحث العلمي.
و يقول الأخصائيون، وفقا لمجلة elishean-aufeminin.com :”إن الثوم يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تساعد على التجديد والتجدد، فهذه الوصفة الطبية إذن تعمل على تنظيف الشرايين والأوعية الدموية من ترسبات الكوليسترول وتتكون مما يلي:
4 فصوص من الثوم
4 ليمونات متوسطة (مع قشرتها)
3 لترات من الماء المغلي
طريقة التحضير:
أول شيء يتم القيام به هو قطع كمية من الثوم والليمون وبعد تنظيفها يتم وضع هذه المكونات في وعاء، ثم يُصب عليها الماء المغلي، ثم يتم طحن هذه المواد جيدا ويتم توزيع هذا الخليط على 3 أوعية زجاجية من ثم يصب الماء المغلي حتى يمتلئ كل وعاء، ثم تغطَى الأوعية وتترك في الثلاجة لمدة 3 أيام ، وبعد ثلاثة أيام يُحرَّك الخليط حتى نحصل على خليط متجانس.
كيفية استخدام هذا الوصفة:
شرب 50 مل من هذا المحلول يوميا (3 مرات)، قبل وجبات الطعام، ومع ذلك فإن تنظيف الأوعية الدموية يجب أن يبدأ مع جرعات منخفضة (1-2 ملعقة طعام)، وإذا لم يكن هناك أي آثار سلبية، ينبغي زيادة الجرعة ببطء حتى تصل إلى الجرعة المطلوبة.
مدة هذا العلاج 40 يوما، وينصح بتنظيف الأوعية الدموية بهذه الطريقة مرة واحدة فقط في السنة، بعد الانتهاء من الجرعة المطلوبة، بعد ذلك يمكن استشارة الطبيب.
وبعد استخدام هذا العلاج، ستتحسن الأوعية الدموية وكذلك تكوين الدهون، ويعمل هذا العلاج أيضا على تنظيم ضغط الدم ويساعد على تحسين الدورة الدموية.

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