الاتحاد يصل لتبوك اليوم

يصل الفريق الكروي الاتحادي اليوم الأحد إلى مدينة تبوك للمشاركة في الدورة الودية التي سيستهلها العميد بمواجهة الإسماعيلي المصري عند الساعة التاسعة من مساء غدٍ ضمن الجولة الأولى من البطولة.

وكان الاتحاد قد عاود تدريباته أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر النادي بعد الإجازة التي منحها المدرب التشيلي لويس سييرا للاعبين عقب العودة من معسكر بريطانيا، في حين عقد رئيس النادي أنمار الحائلي اجتماعًا مع سييرا لمناقشة وضع الفريق واحتياجاته للمرحلة المقبلة واطمأن على جاهزية جميع اللاعبين.