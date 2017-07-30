 الاتحاد يصل لتبوك اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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الاتحاد يصل لتبوك اليوم

الاتحاد يصل لتبوك اليوم
المناطق_فايز السميري
يصل الفريق الكروي الاتحادي اليوم الأحد إلى مدينة تبوك للمشاركة في الدورة الودية التي سيستهلها العميد بمواجهة الإسماعيلي المصري عند الساعة التاسعة من مساء غدٍ ضمن الجولة الأولى من البطولة.
وكان الاتحاد قد عاود تدريباته أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر النادي بعد الإجازة التي منحها المدرب التشيلي لويس سييرا للاعبين عقب العودة من معسكر بريطانيا، في حين عقد رئيس النادي أنمار الحائلي اجتماعًا مع سييرا لمناقشة وضع الفريق واحتياجاته للمرحلة المقبلة واطمأن على جاهزية جميع اللاعبين.

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