سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسية على حساب موناكو

حول باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على موناكو في ملعب طنجة الكبير بالمغرب ليحتفظ بلقب كأس السوبر الفرنسية لكرة القدم اليوم السبت.

ومنح المدافع جبريل سيديبي التقدم لموناكو بطل الدوري بعد مرور 30 دقيقة اثر تمريرة من زميله يوري تيليمانز أسكنها شباك الفونس أريولا حارس سان جيرمان، وأدرك باريس سان جيرمان بطل الكأس التعادل بعد مرور ست دقائق على بداية زمن الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة نفذها البرازيلي داني ألفيس ببراعة لتسكن شباك موناكو، وأرسل ألفيس، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، تمريرة حاسمة لزميله أدريان رابيو اسكنها برأسه في شباك موناكو في الدقيقة 63 ليمنح فريقه الفوز باللقب.