 سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسية على حساب موناكو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسية على حساب موناكو الاتحاد يصل لتبوك اليوم وصفة منزلية لتنظيف الأوعية الدموية من ترسبات الكوليسترول بلدية دومة الجندل تهيء شواطئ البحيرة للمتنزهين بالجوف شباب الطائف: تجاوزنا ثقافة العيب.. ونأمل من الجهات المعنية الوقوف معنا الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي ذوي الشهيد النقيب الغزواني إطلاق هاتف “أقوى بكثير من آيفون 8” في سبتمبر التهجير القسري.. سلاح الحوثيين ضد المدنيين تقنية جديدة لمنع السائقين من النوم عند القيادة اليمن.. مواجهات في المخا والتحالف يضرب المتمردين أستراليا تحبط مؤامرة إرهابية لإسقاط طائرة هذه الأجهزة تتجسس عليك.. فاحذرها

سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسية على حساب موناكو

سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسية على حساب موناكو
المناطق_رويترز

حول باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على موناكو في ملعب طنجة الكبير بالمغرب ليحتفظ بلقب كأس السوبر الفرنسية لكرة القدم اليوم السبت.

ومنح المدافع جبريل سيديبي التقدم لموناكو بطل الدوري بعد مرور 30 دقيقة اثر تمريرة من زميله يوري تيليمانز أسكنها شباك الفونس أريولا حارس سان جيرمان، وأدرك باريس سان جيرمان بطل الكأس التعادل بعد مرور ست دقائق على بداية زمن الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة نفذها البرازيلي داني ألفيس ببراعة لتسكن شباك موناكو، وأرسل ألفيس، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، تمريرة حاسمة لزميله أدريان رابيو اسكنها برأسه في شباك موناكو في الدقيقة 63 ليمنح فريقه الفوز باللقب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>