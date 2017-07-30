 ترامب يتهم الصين بعدم القيام بشيء حيال كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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ترامب يتهم الصين بعدم القيام بشيء حيال كوريا الشمالية

ترامب يتهم الصين بعدم القيام بشيء حيال كوريا الشمالية
المناطق_وكالات

إتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، الصين بـ”عدم القيام بشيء” حيال كوريا الشمالية التي أطلقت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارّات، معتبرًا أنّ بكين يمكنها “بسهولة حلّ هذه المشكلة”. وكتب ترامب على تويتر “أشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء الصين (…) لا يفعلون شيئا من أجلنا مع كوريا الشمالية عدا عن الكلام”. وأضاف “لن نسمح بأن يستمرّ ذلك. الصين يُمكنها
بسهولة حلّ هذه المشكلة!”. وكان ترامب وصف الجمعة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارّات بأنه عمل “متهور وخطير” سيؤدّي إلى “عزل” بيونغ يانغ. وقال في بيان إنّ “الولايات المتحدة ستتخذ كلّ الخطوات اللازمة لضمان الأمن الأميركي وحماية حلفائنا في المنطقة”

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